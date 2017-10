Frissonnez à l'écoute du Petit Peuple d'Halloween

À l’occasion des fêtes de la Toussaint et d'Halloween, France Bleu vous propose d'écouter les histoires du Petit Peuple d'Halloween. Écrit et raconté par l'écrivain, Edouard Brasey, le Petit Peuple d'Halloween est un voyage au pays des contes du frisson où la peur se mêle à la malice.

Edouard Brasey est un spécialiste des mondes fantastiques et de la littérature de l'imaginaire. Avec ce Petit Peuple des Légendes ou Petit Peuple d'Halloween, il nous emmène au pays des petites et grandes frayeurs.

Vous redécouvrirez la légende des Loups-Garous, ces hommes condamnés à se transformer en bêtes féroces durant les nuits de Pleine Lune. La série Petit Peuple d'Halloween est déjà disponible en podcast.

Vous passerez quelques minutes avec les Croquemitaines qui se déguisent en soldats et tranchent la langue des menteurs et la tête des fainéants à l’aide de leur grand sabre. D’autres fois, ils brandissent un fouet, des verges ou un martinet pour corriger les gamins désobéissants. Retrouvez les contes et les histoires imaginaires du Petit Peuple d'Halloween en podcast.

Oui, vous tremblerez à l'écoute de cette histoire macabre des lavandières. Les lavandières de nuit sont des revenantes qui se tiennent près des lavoirs. Ce sont des mères infanticides qui viennent expier les crimes qu’elles ont commis de leur vivant en lavant leurs linges sanglants jusqu’à la fin des temps.

On raconte qu’un soir, un voyageur attardé entendit le bruit des battoirs provenant du lavoir municipal. Copier

Depuis ces terribles épisodes, les voyageurs évitent de circuler la nuit près des lavoirs. Ils font un large détour car si par malheur, ils entendent le rire sardonique d’une lavandière de nuit, alors ils seront hantés par ces horribles mères et poursuivis dans leurs cauchemars jusqu’ à en perdre le sommeil… à jamais.

Nous vous proposons de poursuivre cette expérience, en podcastant le Petit Peuple des Légendes Spécial Halloween. Vous retrouverez les histoires de la Faucheuse, du drac du Rhône, des korrigans bretons, des vampires, des dames blanches, du tartaro, le géant du Pays Basque, des sorcières d'Halloween... Le Petit Peuple des Légendes, idéal pour trembler en famille.

Le Petit Peuple des Légendes - Spécial Halloween

Une série présentée par Edouard Brasey

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean-Michel Plantey

Prise de son et post-production : Kilian Accart et Antoine Muel

Réalisation Vidéo : Pascal Cardonna

Direction de production Odile Rabault co-production France Bleu Gironde et France Bleu Provence

Retrouvez Edouard Brasey sur son site Edouard Brasey.com

Les éditions Le Pré aux Clercs vous proposent également une série d'ouvrages signée Edouard Brasey

Le Petit Peuple des Légendes ou Petit Peuple d'Halloween est disponible en podcast et en suivant le fil d'actualité de la série.