Dans l’histoire des brasseries, il y a toujours eu des frictions, voir des coups de gueule entre les blancs et les noirs, autrement dit entre la brigade en cuisine, tablier et toque blanche et les garçons en salle, livrée et costume noire.

À l'écoute, cet épisode consacré à Garçon ! avec les commentaires du chef du Grand Véfour, Guy Martin. Copier

Garçon met un coup de projecteur sur cette formidable profession de serveur en salle, et dans un décor de brasserie aussi mythique que La coupole à Paris, Georges à Lyon, la Cigale à Nantes ou l’Excelsior à Nancy. C’est aussi un hommage à une cuisine de tradition et sans chichi : choucroute, tartare frites, sole meunière, baba au rhum.

Ciné Cuisine

Conçue par Thierry Boeuf

Présentée par Alain Chaillot

Prise de son : Olivier Ferroux

Post-Production : Jean-François Cousson

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean Michel Plantey

Direction de production : Patrice Dourlent et Odile Rabault

Une production de l’Atelier de Création du Grand Ouest en coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Gironde