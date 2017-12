Joseph et Etienne sont deux frères. Autant l’un – Etienne – est un réaliste qui garde toujours un peu les pieds sur terre, autant Joseph est un doux rêveur, distrait et imaginatif. L’un et l’autre sont à la tête d’une papeterie, à Annonay, dans l’Ardèche.

1783, une des premières expériences de ballon par les frères Montgolfier © Getty

Pour l’un comme pour l’autre, l’idée de grimper au ciel était une idée qui finissait par être obsédante. La navigation aérienne ! Quel beau rêve que ce vieux rêve d’Icare ! Joseph, le plus fantasque des deux, avait même déjà imaginé capturer les nuages dans une espèce d'enveloppe pour y suspendre un panier.

Michel de Decker nous raconte l'histoire de ce premier aérostat Copier

C'est arrivé par hasard

Conçue et présentée par Michel de Decker.

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean-Michel Plantey.

Prise de son : Pascal Coudurier.

Post-production : Antoine Muel.

Direction de production : Odile Rabault.

Co-production : Atelier de Création Sud-Ouest - France Bleu Haute Normandie et France Bleu Gironde.