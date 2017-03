Le silence des agneaux - Hannibal Lecter le cannibale

Je raffole du foie humain avec des fèves au beurre. Je suis un véritable monstre, un psychopathe, un spécialiste de l'humiliation, moi, Hannibal Lecter.

Qui ne se souvient pas du masque et de la camisole qui l'empêche de s'attaquer à ses gardiens ? Du célèbre premier face-à-face glaçant avec Jodie Foster ? Hannibal Lecter est certainement l'un des plus célèbres salops de l'histoire du cinéma depuis son apparition dans "Le Sixième Sens" en 1986 et dans "Le Silence des agneaux" en 1991.

