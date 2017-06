Histoires d'en rire : Jamais du bout des lèvres, toujours aux larmes

Connaissez-vous les biens faits du rire ? Croyez-nous, c'est bon pour la santé. Alors, cet été nous vous en offrons une cure avec Histoire d'en rire, une série radiophonique où les humoristes commentent, racontent les sketches qui ont fait leur succès..

"Vous pouvez répéter la question ? "..." Euh, vous auriez les horaires de train pour aller à Pau ? "... " Vous savez que M"am Forgier est toujours dans le coma ? Ah bon ? et bien, j'espère qu'elle a beau temps".. Comment son nés ces répliques ? ces personnages ? ces situations ? découvrez les coulisses des sketches signés : Les Vamps, Laspalès et Chevalier, Jean-Marie Bigard, Les Inconnus, Jeremy Ferrari, Caroline Vigneaux et d'autres humoristes avec cette série radiophonique France Bleu, Histoires d'en rire.

Bernard Campan, des Inconnus, raconte Télémagouille

Découvrez ou redécouvrez la version intégrale de Télémagouille

Ce sketch a lancé le trio après une première représentation, en 1989, chez Michel Drucker. Pour Bernard Campan, rejouer, reprendre ce sketch aujourd'hui, en actualisant les questions, ne serait pas approprié.

Histoires d'en rire

Auteurs : Nora Bedrouni et Julien Collin

voix Isabelle Wagner

Direction de production : Odile Rabault

Co-production France Bleu Creuse et France Bleu Gironde