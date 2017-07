Hop hop hop - Le festival de théâtre dans les rues de Metz

Dès 19h ce vendredi, vous pourrez arpenter les rues de Metz à la rencontre de nombreux comédiens... C'est entièrement gratuit, et c'est jusqu'à dimanche !

Le journal du festival, édition de vendredi matin

Hop hop hop ça démarre ce soir ! Ce matin, nous découvrirons le pays invité d'honneur, au programme aussi un spectacle que j'ai pu voir en avant première, et les temps forts de ce premier jour à ne pas manquer ! Tout au long du week-end, un pays imaginaire et déjanté est à l'honneur. Une fête qui commence ce soir ! L'inauguration est prévue à 19h dans la cour de l'école Notre Dame de Metz, rue de la chève. Et le temps fort de la soirée, c'est un bal populaire et humoristique. Rendez-vous dès 22h pour la Piste à Dansoire, un événement qui s'inscrit dans le programme culturel Constellations de Metz. Et France Bleu Lorraine est partenaire de cette soirée où vous allez pouvoir écouter de la musique avec vos pieds.... En Bref, l’inauguration du festival hop hop hop c'est à 19 heures ce soir dans la cour de l'école notre dame, le clown italien Mario Lévis est à découvrir à 21h et 23h place Saint Simplice. Et dès 21h, venez danser sur la place des Charons... Les festival hop hop hop commence ce soir. C'est à Metz... et tout est gratuit !