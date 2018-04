L’aile ou la Cuisse avec Louis de Funès, Coluche et Julien Guiomar, raconte dans la France riche et prospère des 30 glorieuses la lente mais inévitable invasion de la nourriture industrielle dans nos assiettes.

Dans « l’aile ou la cuisse », Louis de Funès et Coluche, père et fils sont les critiques redoutés du fameux guide Duchemin. Ils affrontent l’empereur de la malbouffe, Jacques Tricatel, autrement dit Jacques Borel, créateur des restoroutes dans les années 60, celui qui servait de l’essence en guise d’apéritif.

À l'écoute, l'épisode "L' Aile ou la Cuisse" avec les commentaires du journaliste gastronomique Laurent Mariotte. Copier

L’Aile ou la cuisse est finalement un film résistant, c’est aussi une question existentielle, posée tous les dimanches midi dans les foyers quand le poulet rôti arrive sur table avec des frites.

Ciné Cuisine

Conçue par Thierry Boeuf

Présentée par Alain Chaillot

Prise de son : Olivier Ferroux

Post-Production : Jean-François Cousson

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean Michel Plantey

Direction de production : Patrice Dourlent et Odile Rabault

Une production de l’Atelier de Création du Grand Ouest en coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Gironde