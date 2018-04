Dans la chaleur de l’été, les animosités se dévoilent. Le vent joue avec les robes, les regards se croisent, les drames se nouent. Comme un mirage se dessinant au loin, Éliane ensorcelle les hommes qui croisent sa route pour mieux asseoir sa vengeance.

Au total quatre récompenses pour L’été meurtrier, un film sans concession sorti en 1984, dont une qui consacre Isabelle Adjani en tant que meilleure actrice. Le couple formé avec Alain Souchon est sans nul doute la seule preuve d’humanité et d’amour qui parcoure le film. L’atmosphère est pesante, tendue et prête à basculer à tout moment. C’est notamment le cas lorsque Florimon apprend la terrible histoire entourant sa compagne et qu’il décide aussitôt de lui prêter main forte.

L’été meurtrier, un film du réalisateur Jean Becker. Copier

L’été meurtrier fut une œuvre difficile à tourner tant les conditions climatiques extrêmes paralysaient les acteurs. La chaleur intense est l’occasion de faire grimper la tension lors des scènes dramatiques. Pourtant, le public a répondu présent et Isabelle Adjani demeure l’une des actrices les plus douées de sa génération.

Jouez avec la série radiophonique

Les garces au cinéma

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur