Directrice de casting, l'intuition comme moteur

Valérie caste souvent des enfants et elle a repéré notamment Adèle Exarchopoulos à l’âge de 12 ans.

"Quand un acteur rentre dans la pièce, on a déjà une première et parfois, on se dit, oui c'est lui". Valérie est directrice de casting, elle caste souvent des enfants et elle a repéré notamment Adèle Exarchopoulos dès l’âge de 12 ans. En tant que directrice de casting, elle s'occupe de la distribution du film, elle propose, présente au réalisateur plusieurs candidats puis ce dernier fait son choix.

