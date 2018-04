Après avoir beaucoup manqué durant la seconde guerre mondiale, enfin, le beurre revient dans les cuisines. Les Français se font une joie de le cuisiner sans complexe et de le consommer sans modération. Le cinéaste Gilles Grangier lui donne même un titre de film.

« La Cuisine au Beurre » avec Fernandel de retour de captivité, donné pour mort, et qui découvre que son restaurant « A la vraie bouillabaisse » est devenue « À La sole Normande ». Son nouveau propriétaire Bourvil en a fait une table de renom. Alors entre les deux personnages le Marseillais et le Normand, il y a vite de la friture.

À l'écoute, cet épisode consacré à La Cuisine au Beurre avec les commentaires partiaux de la cheffe nîmoise Flora Mikula. Copier

Elle existe bien cette rivalité culinaire en France, qui oppose la cuisine du Nord, nourrie au beurre à celle du Sud, plutôt portée sur l’huile d’olive. Ce face à face entre Fernandel et Bourvil révèle un grand dilemme toujours d’actualité.

