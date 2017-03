Nosferatu, le fantôme de la nuit - Le comte Dracula

Vlad l'empaleur, un monstre sanguinaire qui torturait ses victimes pour son seul plaisir, a réellement existé et a servi de base au personnage de Dracula.

La légende de Dracula est l'une des plus célèbres de la littérature gothique du XIXème siècle et ce personnage créé par Bram Stoker reste à ce jour la figure du salaud tout en nuances. Raffiné, odieux, romantique et cruel, il gagne la confiance des gens avant de leur montrer son vrai visage. Qu'importe la manière tant que coule le sang.

On se souvient de ses premiers méfaits sur grand écran en 1922, dans le film de Murnau, mais c'est l'incroyable performance de Klaus Kinski qui fait passer le personnage à la postérité.

