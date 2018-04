C’est un film dont certains n’ont toujours pas digéré le scandale. Et pourtant la Grande Bouffe, nourricière comme une mama italienne, nous offre une fête dans tous les sens du terme : pour les yeux, les oreilles, la bouche et bien sûr pour l’estomac.

"La Grande Bouffe", c’est avant tout une bande de fous furieux au service d’un film libertaire : Jean Yanne à la production, Marco Ferreri à la réalisation, Francis Blanche pour les dialogues et à l’écran quatre poids lourds du cinéma franco-italien : Noiret, Piccoli, Tognazzi et Mastroianni.

À l'écoute, cet épisode consacré à La Grande Bouffe avec les commentaires de Jean Philippe Guerand, biographe et spécialiste cinéma. Copier

Dans cette comédie paillarde et rabelaisienne, on croise quelques filles aux mœurs légères, mais aussi une femme exceptionnelle, qui mange de tout, une croqueuse d’hommes, mi-ange mi-exterminatrice, la comédienne Andréa Ferréol.

Selon les goûts, la grande bouffe est soit un cauchemar pour véganes, soit un dîner d’esthètes où serait convié le Marquis de Sade. À moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’une grande farce ?

À la carte, retrouvez en réécoute les 10 épisodes de Ciné Cuisine.

🔊 Le podcast de Ciné Cuisine est disponible sur Itunes ou en suivant ce flux RSS

Testez vos connaissances culinaires et cinématographiques

Ciné Cuisine

Conçue par Thierry Boeuf

Présentée par Alain Chaillot

Prise de son : Olivier Ferroux

Post-Production : Jean-François Cousson

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean Michel Plantey

Direction de production : Patrice Dourlent et Odile Rabault

Une production de l’Atelier de Création du Grand Ouest en coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Gironde