La princesse Fiona brise les codes de l'amour

L’auteur du livre pour enfant Shrek, dont s’est inspiré le film, Wiliam Steig n'avait donné qu’un seul visage à Fiona. Il la définissait comme « La princesse la plus incroyablement laide de la terre entière ».

Lorsque le studio Dreamworks décide d’adapter ce roman jeunesse autour d’un ogre vert moche et sale qui vit dans un marais, son patron Jeffrey katzenberg cherche à ringardiser le studio Disney qui vient de le remercier après avoir produit « Le Roi Lion ». Il modifie le roman, l’ogre Shrek ira bien délivrer une princesse mais pour le compte d’un prince charmant petit et aigri qui vit dans un pastiche de Disneyland et a choisi sur catalogue cette princesse apparemment belle comme le jour.

L'histoire de Fiona

