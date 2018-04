Nous sommes en 1943 à Paris sous l’occupation. Martin, alias Bourvil, est au chômage et Grandgil, Jean Gabin, artiste peintre se rendent au 45 de la rue Poliveau chez Jambier, Louis de Funès, un épicier charcutier, trempé jusqu’au cou dans le marché noir.

La Traversée de Paris est plus qu’un film, c’est une tranche de vie, une épopée, une comédie noire signée Claude Autant Lara et adaptée d’une nouvelle de Marcel Aymé. La pénurie de nourriture est un terreau pour les opportunistes qui se lancent dans des trafics en tous genres.

À l'écoute, cet épisode consacré à La Traversée de Paris avec les commentaires de Fabrice Grenard, historien de la seconde guerre mondiale qui décrit les mécanismes de la contrebande de l’époque. Copier

Tout au long de cette traversée, Claude Antant Lara décrit les heures sombres de Paris.Pour la majorité des Français, on ne partage pas le cochon : sur la table, c’est rutabagas et topinambours.

