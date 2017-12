Michel de Decker nous dit comment le premier gagnant de la loterie nationale a décroché le gros lot. Nous sommes le mercredi 8 novembre de 1933. M. Pujol, le percepteur de Tarascon, est en train d’écouter la radio, la TSF comme on dit alors.

"Chers auditeurs, chères auditrices. Il est 21 heures et en direct devant 5000 personnes réunies devant le palais du Trocadéro, à Paris, vous allez suivre maintenant le premier tirage de la Loterie Nationale."

Il entend que le billet portant le numéro 58806 gagne 100 000 francs (66 000 euros). Et ce billet là, il l’a vendu au gendarme Quittard de Tarascon. Cela tombe bien, il a six enfants, le gaillard, il va pouvoir les gâter un peu.

Mais M. Pujol n’est pas au bout de ses surprises car à dix heures du soir, la TSF annonce que dans la série H le numéro 18414 emporte le gros lot de ce premier tirage de la loterie nationale, à savoir la somme de cinq millions de francs ( Soit 3 300 000 euros). Ce numéro-là, c’est chez lui, aussi, qu’on l’a vendu, il s’en souvient très bien, il a été acheté par le coiffeur, Paul Bounhoure.

On apprendra bientôt qu’après être allé toucher son gros lot à Paris en descendant les Champs Elysées comme un souverain en visite officielle le sympathique merlan de Tarascon allait s’acheter un petit domaine de 60 hectares, près de Beaucaire, une terre sur laquelle il vivra heureux jusqu’à la fin des ses jours, en 1965.

Mr Paul Bonhoure le 22 novembre 1933 à Paris après la remise de ses gains. © Getty

