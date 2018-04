Fidèle adaptation du roman éponyme, Le Diable s’habille en Prada sort au cinéma en 2006. Un Golden Globe et un Oscar de la meilleure actrice s’ajoutent à la carrière déjà bien remplie de Meryl Streep. On murmure par ailleurs que le personnage de Miranda est inspiré de la vraie rédactrice en chef du magazine Vogue. Info ou intox ? A vous d’en juger.

Le Diable s’habille en Prada, un film du réalisateur David Frankel. Copier

C’est une comédie acide basée sur un univers qui passionne autant qu’il intrigue. Le spectateur se rend vite compte que la mode est en réalité un leurre dans lequel l’homme et la femme sont les jouets d’un couple explosif : le profit et la vanité. Cruelles, drôles et amères, les frasques d’Amanda sont depuis passées à la postérité. Au fait, deux sucres dans mon café crème, et que ça saute !

Nous vous invitons à podcaster la série "Les garces au cinéma" via Itunes ou le flux RSS.

Jouez avec la série radiophonique

Les garces au cinéma

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur