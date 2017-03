Orange Mécanique - Alex et le goût du sadisme

Le viol, les vols, la violence et l'insécurité règnent dans ce film prospectif où l'angoisse ne vous lâche pas.

Figure emblématique de la littérature contre-culturelle des années 60, le personnage d'Alex trouve, grâce à la performance inoubliable de Malcolm MacDowell. Regard de prédateur et ricanements obscènes, l'acteur oscille constamment entre fragilité morale et sadisme raffiné. Ce type de rôle a vraisemblablement inspiré le réalisateur, scénariste de Games of Thrones pour le personnage de Ramsay Bolton, surnommé le Bâtard de Fort-Terreur.

Orange Mécanique Partager le son sur : Copier

Participez à notre sondage et élisez votre salop préféré