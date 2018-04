Au cœur des Trente Glorieuses, Louis de Funès nous invite dans son grand restaurant. Il joue Septime, le patron d’un haut lieu de la gastronomie parisienne, personnage obséquieux avec ses convives et tyrannique avec ses employés.

La scène mythique de ce grand restaurant, digne des plus grands burlesques américains est la description du soufflé à la pomme de terre. Louis de Funès s’adresse alors à un client allemand et lui confie le secret de la recette.

À l'écoute, cet épisode consacré au Grand Restaurant avec les commentaires de Bruno Oliver, chef cuisinier. Copier

Au fil de la description, l’accent de Louis de Funès se fait plus guttural et par un subtil jeu d’ombres chinoises, le grand Septime se transforme en chancelier du IIIe Reich. Quant à cette fameuse recette du soufflé à la pomme de terre, elle ne vaut bien sûr que si elle est dictée en allemand. Car en 1966, la seconde guerre mondiale est encore dans tous les esprits.

À la carte, retrouvez en réécoute les 10 épisodes de Ciné Cuisine.

🔊 Le podcast de Ciné Cuisine est disponible sur Itunes ou en suivant ce flux RSS

Testez vos connaissances culinaires et cinématographiques

Ciné Cuisine

Conçue par Thierry Boeuf

Présentée par Alain Chaillot

Prise de son : Olivier Ferroux

Post-Production : Jean-François Cousson

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean Michel Plantey

Direction de production : Patrice Dourlent et Odile Rabault

Une production de l’Atelier de Création du Grand Ouest en coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Gironde