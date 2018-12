Le marché d'Anne Lataillade : La pintade

La pintade, voilà une volaille qui a bien des qualités. Moins grosse que la dinde, plus goûteuse que le poulet ; elle se prépare au four, en cocotte et même à la poêle.

Une superbe cuisse de pintade et sa petite purée de légumes d'automne.

On dit de la pintade qu'elle souvent sèche, faux. La pintade a une chair ferme et se cuisine facilement au four ou à la poêle.

La délicieuse pintade par Anne Lataillade. Copier

Un truc pour épater vos convives, saupoudrer (au moment de servir) d'un sel composé de piment d'Espelette, de persil haché et de morilles séchées votre pintade. Cela apportera un goût boisé à votre volaille, un peu plus prononcé et réveillera la douceur des chairs du volatile. Magnifique.

Le marché d'Anne Lataillade

Auteurs : Anne Lataillade et Marie-Corine Cailleteau

Post-Production : Jean-François Cousson

Direction de production : Odile Rabault

Une série produite par l’Atelier de Création du Sud-ouest en coproduction avec France Bleu Gironde