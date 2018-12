Le marché d'Anne Lataillade : Le Comté

Le Comté : sur votre plateau de fromage, n’oubliez pas le Comté, c’est un produit de qualité exclusivement artisanal et selon l’affinage il y en a pour tous les goûts.

Ce fromage au lait cru de vache est une appellation d'origine protégée (la première en France). A pâte pressée cuite, selon la saison et ce que consomme la vache Montbéliarde vous trouverez un Comté différent. Le printemps et l'été sont donc deux saisons à privilégier. 12, 24, 36 mois voire plus, choisissez votre Comté selon vos préparations.

Anne Lataillade prépare le Comté cru ou cuit. Découvrons ses recettes. Copier

Un Comté jeune pour gratiner du chou-fleur c'est très bon. Un vieux Comté en copeaux dans une salade d'endives et clémentines est un plat délicieux. A votre imagination.

Le marché d'Anne Lataillade

Auteurs : Anne Lataillade et Marie-Corine Cailleteau

Post-Production : Jean-François Cousson

Direction de production : Odile Rabault

Une série produite par l’Atelier de Création du Sud-ouest en coproduction avec France Bleu Gironde