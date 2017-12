Marcel et son petit chien baptisé Robot se promènent dans la campagne de ce Périgord Noir. L’animal s’est lancé comme un bolide à la poursuite d’un lapin puis 'enfonce dans un terrier. Plus exactement un trou d'une trentaine de centimètres de diamètre qui s’ouvre là où un arbre a été déraciné par un coup de vent. Robot réapparaît. Marcel jette quelques cailloux dans l’orifice pour essayer de faire sortir le lapin. Il comprend alors, en entendant les pierres chuter en contrebas, que cet espèce de terrier communique sans doute avec une vaste cavité. Les jours suivants, Marcel Ravidat, accompagné de trois copains de Montignac croisés en chemin, Jacques Marsal, Georges Agnel et Simon Coencas, arrive devant le trou découvert par Robot, le chasseur de lapin. Ils sont équipés de cordes et d'une lampe pigeon.

Une entrée de caverne proche de la zone de découverte de Lascaux (Montignac) et l'équipement utilisé pour l'exploration. © Getty - Jérôme Chatin

Il s’engage alors dans un étroit couloir dont la pente est raide, plus tard, il touche une surface plane et parvient à se mettre debout. Comme l’endroit ne semble pas hostile, il appelle ses camarades. Quand ils se trouvent tous réunis, il allume sa lampe pigeon. Alors, Marcel, Jacques, Georges et Simon voient !

