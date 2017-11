Le son gourmand du chocolat

Avant les fêtes, des idées " Tout en chocolat " qui surprendrons vos amis, vos convives. Au programme de cette carte sonore et gourmande, des spécialités artisanales comme le pavé de Voiron, les duchesses d’Angoulême... Nous vous raconterons également leur histoire pour briller à table.

En ce moment, impossible de passer à côté, il est partout et sous toutes les formes. Du traditionnel Père Noël en passant par la bouchée, la ganache, la friture, la papillote, la truffe, la plaquette… sans oublier les déclinaisons pâtissières ou glacées, nous n’échappons pas à M. Chocolat.

Emballage rétro, moderne, garnitures variées, association d’ingrédients surprenants, les principaux acteurs de la confiserie et du chocolat se mobilisent pour présenter le meilleur de ce produit à une clientèle de plus en plus exigeante aussi bien sur l’aspect, le goût et l’origine du cacao.

Chocolat artisanal ? réponse avec Katherine Khodorowsky un peu plus bas en cliquant sur ▶️ © Getty

Comment reconnaître un chocolat artisanal ? Katherine Khodorowsky, historienne et sociologue de l'alimentation Copier

Ajoutons à cela, les salons du chocolat qui fleurissent un peu partout. Citons celui de la porte de Versailles à Paris, le salon du chocolat de Coulounieix-Chamiers dans le Périgord, celui de La Rochelle avec ses cuisiniers spécialistes des desserts de restaurants et ses chocolats du monde entier... Ces lieux, souvent occupés par des artisans, des maîtres chocolatiers, revendiquent un chocolat d’exception et garantit au consommateur l’origine de la matière première. Qualité, traçabilité, ces salons séduisent de plus en plus d’amateurs à la recherche de la bouchée rare.

Dans cette perspective, cette découverte de produits originaux, nous vous proposons une sélection, de coups de cœur chocolatés qui proviennent exclusivement d’une série radiophonique, Folie Bonbons. Bonne dégustation.

Le pavé de Voiron

Les duchesses d'Angoulême

