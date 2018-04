Au crépuscule du premier empire et à la chute de Napoléon, « le Souper » mêle la grande histoire aux petits arrangements entre meilleurs ennemis. Talleyrand, Claude Rich, et Fouché, Claude Brasseur, se retrouvent autour d’une table d’exception.

Nous sommes en 1815, trois semaines après la bataille de Waterloo, Napoléon a abdiqué. Les deux hommes forts du régime, Talleyrand Périgord, ministre des affaires étrangères et Joseph Fouché, ministre de la police dînent au château de Neuilly. Ils ont entre leurs mains le sort de la France.

À l'écoute, cet épisode consacré au Souper avec les commentaires de l’historien, Emmanuel de Waresquiel. Copier

Ce face à face verbal et gastronomique mis en scène par Edouard Molinaro a—t-il réellement existé ? L’historien Emmanuel de Waresquiel, imminent spécialiste de cette période confirme (comme vous avez pu l'entendre) que la fiction n’est pas si éloignée de l’histoire.

À la carte, retrouvez en réécoute les 10 épisodes de Ciné Cuisine.

🔊 Le podcast de Ciné Cuisine est disponible sur Itunes ou en suivant ce flux RSS

Testez vos connaissances culinaires et cinématographiques

Ciné Cuisine

Conçue par Thierry Boeuf

Présentée par Alain Chaillot

Prise de son : Olivier Ferroux

Post-Production : Jean-François Cousson

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean Michel Plantey

Direction de production : Patrice Dourlent et Odile Rabault

Une production de l’Atelier de Création du Grand Ouest en coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Gironde