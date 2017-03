Le Joker : Le sourire du mal

Il tue, détruit et terrorise tout Gotham City en éclatant de rire, et alors ? C'est l'un des plus grands détraqués, tordus, salopards du cinéma, lui c'est le Joker.

Il voit le jour en 1940 dans la première bande dessinée Batman. D'abord simple apparition, le personnage va gagner très vite en profondeur et en popularité. C'est le symbole même de l'anarchie et du chaos qui se joue du système, du pouvoir et de la politique. On l'aurait jadis connu sous le nom de Jack Napier, un truand fiché par les services de police de Gotham. Mais c'est sous les coups de Batman lors de son arrestation que son destin bascule : Il tombe dans une cuve d'acide hors-d'âge et là, c'est le drame pour tous.

