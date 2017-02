Le tour de France à pied de Mohamed Békada - Passeport pour l'Aventure une série France Bleu

Mohamed Békada a parcouru 6 645 kms à pied pendant une année à la découverte du patrimoine français. Une véritable révélation pour ce jeune Parisien qui découvre qu’au-delà du périphérique, la vie peut être sauvage et que l’aventure peut se vivre au pied de chez soi

Un tour de France pédestre par Mohamed Békada c'est ce que nous vous proposons. A 27 ans, ce parisien, licencié d'histoire et d'archéologie du patrimoine, parcourt pendant 1 an plus de 6 000 km, tractant un chariot de 65 kilos.

Un voyage qui n’a rien d’un long fleuve tranquille pour Mohamed, qui depuis sa tendre enfance rêve d’aventure. Il recueille les histoires des villageois rencontrés, photographie les monuments afin de constituer un gigantesque inventaire du patrimoine des villes et des villages traversés. Une espèce "d'albumémoire" du 21ème siècle.

Mohamed Békada nous livre son histoire, son aventure Partager le son sur : Copier

Retrouvez, en podcastant Passeport pour l'Aventure, les autres exploits de nos aventuriers