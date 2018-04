Qui n’a jamais rêvé d’un magnifique manteau de fourrure ? Pour Cruella d’Enfer, c’est plus qu’une passion, ça touche à l’obsession ! Et que dire lorsqu’elle se met en tête de se faire un manteau en peau de dalmatien ? Gare à vos chiens car la garce est lâchée.

Les 101 Dalmatiens, l’un des nombreux chefs-d’œuvre du studio Disney, sort sur grand écran en 1961. D’emblée, le succès est au rendez-vous grâce à la qualité de l’écriture, la finesse des situations et l’humour omniprésent. Trois années de travail et quelques trois cent artistes sont nécessaires pour mener à bien ce projet. Fait assez rare pourtant, tous les animaux de cette histoire sont gentils, seuls certains humains sont foncièrement mauvais. C’est peut-être pour cela que les ventes de dalmatiens ont dès lors explosé.

Les 101 Dalmatiens, un film du réalisateur Stephen Herek

On trouve dans ce joli film la recette récurrente des autres productions du studio : du rire, de l’émotion, du danger et une fin heureuse afin de séduire petits et grands. Il faut attendre 1996 pour que Glenn Close se glisse sous les fourrures et donne un visage à une femme démoniaque, une garce grandeur nature.

