Les nigauds au cinéma : Augustin Bouvet dans La grande vadrouille

Par Atelier de création Provence Alpes Méditerranée, Julien Ortega et Stéphane Couraud, France Bleu

Quand le sort s’acharne, on ne peut qu’être résigné, surtout en temps de guerre ! Entre l’envahisseur nazi, les colères d’un petit teigneux et des parachutistes anglais un peu envahissants, Augustin Bouvet a du pain sur la planche ! Et quand on est un brin nigaud, la mission est presque impossible.