Les nigauds au cinéma : Forrest Gump

Il a tout vu, tout connu et a survécu à tout. Sans qu’il s’en aperçoive, Forrest Gump nous entraîne à sa suite, dans une course effrénée pour oublier tous les malheurs de la vie. Stupide, lui ? n’est stupide que la stupidité.

Existe-il personnage plus touchant et humain que Forrest Gump ? A travers ses yeux, la vie n’est pas une fatalité ; les problèmes ont des solutions évidentes et les obstacles s’affrontent le plus simplement du monde. Là où la plupart serreraient les poings et entreraient dans le conflit, Forrest court à en perdre haleine, guidé par les conseils de Jenny, celle qui lui sert de guide tout au long de sa vie.

Forrest Gump, assis sur un banc, raconte ses aventures aux passants et aux curieux. Copier

