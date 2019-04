Les nigauds au cinéma : François Pignon dans Le dîner de cons

Par Atelier de création Provence Alpes Méditerranée, Julien Ortega et Stéphane Couraud, France Bleu

François Pignon dans Le dîner de cons : Avec sa bouille rondouillarde, on lui pardonnerait tout, tant il veut bien faire ! Mais c’est mal le connaître car c’est le con le plus phénoménal du monde ! François Pignon défie toutes les catégories et vous attend pour un dîner particulier !