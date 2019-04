Les nigauds au cinéma : Jack Crabb dans Little Big Man

Par Atelier de création Provence Alpes Méditerranée, Julien Ortega et Stéphane Couraud, France Bleu

Personne ne se souvient de lui et pourtant tout le monde le connaît dans l’Ouest sauvage ! Jack Crabb participe aux événements les plus importants du XIXe siècle dans une Amérique en pleine mutation. Mais quand on est un peu nigaud sur les bords, c’est un peu compliqué de choisir son camp.