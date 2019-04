Les nigauds au cinéma : Jacques Clouzeau dans La Panthère rose

Intrépide, gaffeur et malchanceux, le personnage de Jacques Clouzeau est devenu célèbre pour son côté nigaud et ses nombreuses maladresses qui aboutissent forcément aux pires catastrophes. La plupart du temps à la poursuite de la panthère rose, son chemin croise également celui de dangereux criminels qui n’arrivent jamais à leurs fins et ce, par le plus grand des hasards.

Vêtu de sa célèbre gabardine, Clouzeau est l’archétype du policier étourdi... Copier

