Les nigauds au cinéma : Ugolin dans Jean de Florette

La terre donne la vie mais la reprend tout aussi rapidement. Quand le monde paysan est confronté à la ville, l’eau devient unearme redoutable sous la chaleur de Provence. Entre jalousie maladive et quête de profits, Ugolin Soubeyrand est loin d’être aussi nigaud que l

Gerard Depardieu et Daniel Auteuil dans le film 'Jean de Florette'.

Parmi la galerie des figures truculentes dans l’univers de Marcel Pagnol, Ugolin est un nigaud tout ce qu’il y a de plus vil. Petit, chétif, influençable, il se laisse manœuvrer par le Papet, plus fourbe que lui. Mais l’amitié entre Jean et Ugolin est un crève-cœur pour ce dernier. La dualité de ce personnage fascine les psychanalystes : jusqu’où est-il capable d’aller ? la réponse dans ce nouvel épisode.

Qui est Ugolin Soubeyran ? Copier

