Les sucettes

Après ne "Ne sois pas si bête" en 1963 puis "N'écoute pas les idoles", France remporte pour le Luxembourg, à Naples, le grand prix de l'Eurovision en 1965. En 1966, elle enregistre "Les sucettes", un titre signé Gainsbourg. C'est le début d'une grande carrière pour France Gall et, en même temps, d'un "mini" scandale.

Robert Gall, l'auteur de La mamma pour Aznavour, père de France a provoqué la rencontre avec Serge Gainsbourg.

Bébé requin

Une chanson initialement destinée à Françoise Hardy mais elle refusa. Les auteurs s'adresseront à France Gall, elle acceptera, le titre figurera en face B du 45T "Teenie weenie boppie". Gros succès en 1967.

Le titre "Bébé requin" est inspiré d'un article du journal Le Monde. À l'époque, aux Etats-Unis, le "baby shark" (bébé requin) était un magasin de proximité, concurrent des grands surfaces selon les faits rapportés. Rien à voir avec la chanson.

La déclaration d'amour

Nous sommes en 1974, une rencontre marque la vie de France Gall. Cette rencontre se nomme Michel Berger. Au départ, Michel Berger ne souhaitait pas écrire pour France Gall mais le temps en a décidé autrement.

Avant de chanter cette "déclaration", France Gall posa sa voix sur un titre de Michel Berger "Mon fils rira du rock'n'roll". C'est le début d'une grande aventure.

Ella, elle l'a

Avril 1987, après des années et des années, le titre dédié à la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald (The first lady of song) est enfin gravé sur disque. France Gall interprète ce tube au son nouveau et complexe, si caractéristique des années 80.