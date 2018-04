Les Saveurs du Palais sont interprétées au cinéma par Catherine Frot, qui endosse le rôle de Danièle Delpeuch, cuisinière de l'Elysée et par l’inattendu Jean d’Ormesson dans le rôle d’un président plus monarque que jamais.

À l'écoute, cet épisode consacré aux Saveurs du Palais avec les commentaires du critique gastronomique Michel Moro. Copier

Au-delà des saveurs subtiles qui se faufilent dans les salons feutrés de l’Elysée, la réussite du film tient dans l’idée amusante de faire jouer le rôle du président Mitterrand par Jean d’Ormesson, deux adversaires qui avaient également bien des points communs comme l'amour de la table et de ses discours.

