"Liaison fatale" sort au cinéma en 1987 et propulse les carrières de Glenn Close et de Michael Douglas à leur zénith. La relation amour-haine qui unit et déchire les deux personnages est criante de vérité et nous rappelle constamment que ce genre d’histoire peut nous arriver. En effet, qui n’a jamais été tenté par une inconnue de passage, en dépit des liens sacrés du mariage ? Qui ne dit mot, consent.

Liaison fatale, un film du réalisateur Adrian Lyne. Copier

Inoubliable dans le rôle d’une nymphomane psychopathe, Glenn Close a avoué éprouver toujours un malin plaisir à jouer les garces ou les déséquilibrées. Il est par ailleurs intéressant de noter que ce film est un hommage à "Un frisson dans la nuit", un thriller de 1971, dans lequel Clint Eastwood est opposé à une vraie furie. A travers les époques, la vengeance féminine est implacable.

