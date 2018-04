Si jeune, si fragile et pourtant tellement perverse ! À force de caprices et de sourires aguicheurs, la garce obtient tout ce qu’elle veut ! Du haut de son jeune âge, elle paraît déjà en connaître assez sur les relations amoureuses. Tomberez-vous vous aussi dans le piège de Lolita ?

Sortie en 1962, le Lolita de Stanley Kubrick crée une violente polémique car il modifie considérablement le roman initial de Vladimir Nabokov, paru dix ans plus tôt, en proposant une version expurgée de son contenu licencieux. Dans le livre, c’est Humbert qui abuse de son autorité sur la petite fille de 12 ans. En revanche dans le film, Lolita a 16 ans et c’est elle qui bouscule toutes les conventions en assumant sa sexualité. Héroïne dépravée ou jeunesse victime de la toute-puissance adulte ? A chacun de se faire juge.

Lolita, un film de Réalisateur Stanley Kubrick. Copier

Chef-d’œuvre du grand écran, Lolita est encore à l’heure actuelle un film dérangeant tant par son propos que par le traitement de la relation amoureuse. Depuis sa sortie, les détracteurs ne se comptent plus et tendent à voir une histoire où chacun est une victime. La question est donc toujours ouverte : quel personnage est le plus à plaindre ?

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur