Louis est espion et c'est un vrai métier

Louis est agent du renseignement, sa devise : « Renseigner pour protéger ».

On comprendra aisément que cet homme de 35 ans témoigne en empruntant un pseudonyme. À l’instar de James Bond, « Louis » ne travaille pas au service de sa Majesté, mais pour le Ministère français des Armées.

Ses missions sont multiples mais il est spécialisé dans la sécurité économique et plus précisément, la protection des entreprises françaises liées à la Défense afin d’éviter qu’on leur vole leurs secrets. La lutte contre le terrorisme ou encore l’espionnage et le contre-espionnage industriel sont également dans son champs de compétences et pour cela, presque tous les moyens sont bons.

Louis est espion et son prénom est un pseudo Copier

Côtoyer des milieux différents, des gens évoluant dans des secteurs éloignés de vos centres d'intérêts, nécessite une bonne culture générale afin de se "fondre" dans le paysage. Il faut être comme un caméléon, ne pas se faire remarquer, inspirer confiance et acquérir un maximum d'informations, c'est l'unique but de l'agent du renseignement.

Pour Louis, agent du renseignement est un véritable sacerdoce dont on a du mal à décrocher, espion est un métier à plein temps.

Professions Insolites

Auteurs : Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage : Jérôme Sandlarz

Voix génériques : Elodie Vincent

Postproduction et mixage : Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffrey Marie-Anne

Réalisation et direction de production : Farida Taher

Production : Ateliers de Création France Bleu