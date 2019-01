Michel Legrand, les mélodies de son cœur

Jacques Demy et Michel Legrand en 1964 à Cannes. Palme d'Or pour la comédie musicale "Les Parapluies de Cherbourg".

Les Parapluies de Cherbourg

Entre amour impossible, éducation rigide, guerre d’Algérie et lutte des classes, ce film musical entièrement chanté est une grande première en France. Palme d’or en 1964, il permet à Catherine Deneuve de se révéler au grand public.

Les Demoiselles de Rochefort

Musique, danse, décor de rêve dans une ville réelle après Les Parapluies de Cherbourg , Jacques Demy réalise un extraordinaire film musical. Catherine Deneuve et Françoise Dorléac chantent et dansent les partitions de Michel Legrand avec amour et élégance.

Yentl

Michel Legrand signe la musique de ce film bouleversant. Il reçoit d’ailleurs un Oscar en 1984 pour cela. L’interprétation de Barbra Streisant est sobrement saisissante. Elle a co-écrit le scénario, réalisé et produit ce grand moment de cinéma.

Tous en Scène, une série France Bleu par les Ateliers de Création du Grand Est et Laurent Valière.