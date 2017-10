Pascal Rostain, "King" des paparazzis

Pascal Rostain, le paparazzi qui tutoie Hollande, Trierweiler et Sarkozy.

À 58 ans, il est le « King » des paparazzis. De Johnny Hallyday à François Mitterrand, de Jean-Paul II à François Hollande, d’Orson Welles à Marlon Brando, de Nicolas Sarkozy à George W.Bush, de Carla à Valérie, il s’amuse depuis une quarantaine d’années à montrer ce qui ne devrait pas être vu. Le secret, l’indicible, l’idylle, les seins. Ce Breton opiniâtre a tout shooté et ses clichés ont fait le tour du monde.

Ce paparazzi de renom a photographié de très nombreuses célébrités au cours de sa carrière Copier

Les paparazzis sont des photographes qui ont pour domaine de prédilection la vie privée des célébrités. Le mot viendrait du film La Dolce Vita (1960) de Federico Fellini dans lequel le héros, Marcello Mastroianni, est souvent accompagné d'un jeune photographe du nom de Paparazzo (Paparazzi étant le pluriel de paparazzo en italien). Dans une interview donnée après la sortie de La Dolce Vita, Giulietta Masina, femme de Federico Fellini, affirmait lui avoir suggéré ce nom, composé à partir de "papatacci", de petits moustiques très teigneux et envahissants et "ragazzi", jeunes hommes.

Après des études en école de commerce, Pascal Rostain rejoint l’équipe de Paris Match en 1978 pour lequel il travaille jusqu’à aujourd’hui. Ce paparazzi de renom a photographié de très nombreuses célébrités au cours de sa carrière, mais l’un de ses souvenirs les plus marquants reste lié au G8 qui aura nécessité de passer 23 barrages afin de pouvoir photographier les plus grands chefs d’état du monde dans l’intimité la plus totale.

Au coeur du G8 en 2003 avec Jacques Chirac, George W. Bush, José María Aznar, Gerhard Schröder. - © Pascal Rostain

En octobre 2013, l’exposition de Bruno Mouron et Pascal Rostain, intitulée « Autopsie » présentant des grands formats sur les poubelles des célébrités.

Pascal Rostain est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont Chasseurs de scoops. L’histoire vraie des photos qui ont secoué la République (Glenat, 2012), Autopsie (Editions de la Martinière, 2013), ainsi que Voyeur. Mémoires indiscrets du roi des paparazzis (Grasset et Fasquelle, 2014).

La vie trépidante de Pascal Rostain a inspiré un film au réalisateur Alain Berbérian avec Patrick Timsit et Vincent Lindon dans les rôles de paparazzis.

Retrouvez en réécoute l'ensemble du dossier Professions Insolites constitué de 10 métiers hors du commun.

Téléchargez l'ensemble de la série France Bleu Professions Insolites en suivant ce flux RSS dédié aux 10 épisodes.

Professions Insolites

Auteurs : Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage : Jérôme Sandlarz

Voix génériques : Elodie Vincent

Postproduction et mixage : Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffrey Marie-Anne

Réalisation et direction de production : Farida Taher

Production : Ateliers de Création France Bleu