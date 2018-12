Peau d'âne, un conte initiatique

Cette histoire de princesse qui se cache sous une peau de bête dans un village pour éviter son père et rencontre par magie un prince vient du Moyen Âge. Elle était transmise au coin du feu comme Barbe Bleue et le Petit Chaperon rouge et fait partie des contes de la tradition populaire. Le thème de l’inceste dans les histoires était fréquent : à l’époque, tout le monde dormait dans le même lit.

Jacques Demy adapte ce conte sur l’inceste au cinéma, écoutons cette histoire avec Laurent Valière. Copier

Princes et princesses

Auteur : Laurent Valière

Narration : Stéphane Couraud

Postproduction : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction : Robert Kudelka