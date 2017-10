Pierre Kerlévéo, généalogiste ou la quête des héritiers

Après 40 ans de pratique, on ne compte plus le nombre d’héritiers que Pierre Kerlévéo, généalogiste passionné, a pu retrouver au cours de sa carrière. Pour certains d’entre eux, la nouvelle, voire la révélation, fut bouleversante.

Pierre Kerlévéo travaille à la demande d’un avocat, d’une mairie, et plus généralement des notaires. On fait appelle à lui lorsqu’une personne est décédée sans aucun héritier connu, ou lorsque quelques héritiers sont connus mais qu’il en manque. Sa mission est donc de retrouver tous les héritiers.

Pierre Kerlévéo se compare à un thérapeute mais spécialisé dans la généalogie Copier

Sa passion pour la généalogie a débuté à l’adolescence et ne l’a jamais quittée depuis. Parmi les qualités requises pour exercer son métier : être un peu détective et avoir le goût de l’aventure.

Tantôt émouvantes, tantôt cocasses, surprenantes ou révoltantes, Pierre a été confronté à de très nombreuses histoires de succession au cours de sa carrière. Pour lui, le métier de généalogiste s’apparente parfois à celui de thérapeute, car il s’agit de restituer des souvenirs effacés des mémoires et ainsi de libérer certaines personnes de leurs souffrances, de leur vécu familial négatif. Côté rémunération, Pierre perçoit un pourcentage sur la part d’actifs (50 000 € en moyenne dans le Nord, il est implanté à Lille). Aujourd’hui, avec l’éclatement des familles et la mondialisation, il compte des correspondants dans le monde entier.

Professions Insolites

Auteurs : Farida Taher et Jérôme Sandlarz

Reportage : Jérôme Sandlarz

Voix génériques : Elodie Vincent

Postproduction et mixage : Claire Levasseur - Stéphane Desmons - Geoffrey Marie-Anne

Réalisation et direction de production : Farida Taher

Production : Ateliers de Création France Bleu