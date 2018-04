Prenez des notables véreux, saupoudrez de quelques magouilles immobilières, ajoutez-y le meurtre d’un postier et laissez mijoter dans le cerveau diabolique de Claude Chabrol, alors, vous obtiendrez un beau "Poulet au Vinaigre".

Poulet au Vinaigre est un film policier savoureux avec Jean Poiret, dans le rôle de l’inspecteur Lavardin. Entre indices et révélations, l’inspecteur Lavardin n’a de cesse de déguster son plat préféré dans les bistrots.

À l'écoute, cet épisode consacré au film Poulet au Vinaigre avec les commentaires de Jean Philippe Guerand, journaliste et spécialiste du cinéma de Chabrol. Copier

Ce Poulet au Vinaigre est un véritable régal, l’inspecteur Lavardin prend plaisir à verser du paprika, rouge sang, autant sur la bourgeoisie provinciale que sur ses œufs au plat. Son œil frise et les répliques assassines fusent.

À la carte, retrouvez en réécoute les 10 épisodes de Ciné Cuisine.

Testez vos connaissances culinaires et cinématographiques

Ciné Cuisine

Conçue par Thierry Boeuf

Présentée par Alain Chaillot

Prise de son : Olivier Ferroux

Post-Production : Jean-François Cousson

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean Michel Plantey

Direction de production : Patrice Dourlent et Odile Rabault

Une production de l’Atelier de Création du Grand Ouest en coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Gironde