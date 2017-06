Radio Soul Music : Une fabuleuse histoire de la musique soul

Cet été France Bleu vous entraîne sur les routes des États-Unis à l’écoute de Radio Soul Music, une série France Bleu en 40 itinéraires musicaux.

D’origine afro-américaine, la soul music puise ses racines dans les chants chrétiens gospel et ses influences à travers le jazz, le blues et le rhythm and blues. La « musique noire » a conquis la jeunesse américaine et motivé sa volonté d’émancipation au cœur de l’Amérique puritaine des années 50 et 60.

James Brown, un cri, un rythme

L'histoire d' I Got You de James Brown Copier

Cette série musicale France Bleu vous transportera au cœur des enregistrements sonores qui on fait les plus grands standards, tubes de la musique soul. Me and Mrs Jones de Billy Paul, Tell It Like It Is de Aaron Neville, Respect par Madame Arétha Franklin, Fever de Peggy Lee, Sexual Healing de Marvin Gaye ou encore I Got You par James Brown… nous vous raconterons l'histoire de ces interprètes devenus des légendes.

La musique de l'âme

Radio Soul Music

Une série racontée par le comédien et metteur en scène américain, Harry Holztman et proposée par Julien Crué (PARL France Bleu Normandie à Caen).

Mixage : Yann Mainguy (France Bleu Mayenne)

Réalisation et direction de production : Patrice Dourlent (Atelier Grand Ouest - Coproduction France Bleu Mayenne )