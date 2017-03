Scar, la cicatrice de l'orgeuil

Parmi tous les méchants que comporte l'univers de Disney, Scar fait figure de salaud emblématique dans "Le Roi Lion". Cruel, mauvais, orgueilleux, vantard, il a tous les défauts. Rien ne l'effraie, rien ne le fait reculer, pas même de tuer son propre frère pour accéder au trône.

Scar est un personnage trouble, arrogant et sans scrupules. Sa couleur de pelage le différencie de ses congénères et lui confère une valeur toute différente. Scar, aussi majestueux et tortueux soit-il, est un personnage inoubliable qui a fait trembler des générations d'enfants. Attention, nous "spolions", le duel final qui l'oppose à son neveu Simba permet de faire enfin éclater la vérité : Scar est le salaud fratricide qui a bafoué le pouvoir royal.

Le Roi Lion Partager le son sur : Copier

Participez à notre sondage, élisez votre salop préféré