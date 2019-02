Ses influences américaines

Par Atelier de création Grand-Est, France Bleu

Cinéphile et grand amateur de westerns, Bashung est fan absolu de Rio Bravo et du tandem Ricky Nelson-Dean Martin. En 1986, il publie Passé le Rio Grande, un album très solaire ou l’artiste renoue avec l’ambiance country-rock de ses premiers tubes, Gaby oh ! Gaby et Vertige de l’amour.