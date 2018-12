Sissi, une femme de compromis

La mère de l’empereur l’archiduchesse Sophie d’Autriche la trouve immature à son mariage. Les deux seront longtemps en conflit. Comme elle l’a fait avec son fils monté sur le trône à 18 ans, elle prépare celle qu’on appelle Sissi à sa fonction et contrôle tout.

Le plus beau rôle de Sissi impératrice sera politique. Alors que Sophie d’Autriche ne s’intéresse qu’à la cour de Vienne et à l’Autriche, Sissi porte le costume national hongrois avec gilet brodé et aime passer ses journées à Budapest. Elle s’y fait appeler Erzsebet, apprend la langue, discute avec les nationalistes et contribue à imposer à l’empereur François Joseph un compromis entre l’Autriche et la Hongrie. La voilà couronnée Reine de Hongrie.

