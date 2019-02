Alain Bashung a cinq ans lorsque Roger, son père adoptif, lui offre son premier harmonica. En Alsace, il écoute les radios des bases américaines et les stations allemandes de Baden Baden et de Stuttgart. Buddy Holly, Gene Vincent, Eddie Cochran et Elvis Presley deviennent ses modèles.

Son enfance alsacienne Copier

