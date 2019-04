Chloé et Dimitri, étudiants, partent en Roumanie dans le cadre du programme Erasmus. Au fil de leur voyage, ils écoutent des sons captés lors des cours d'histoire qu'ils ont pu suivre à l'université. Nous sommes alors les spectateurs de leurs discussions studieuses et savoureuses.

Ce podcast original France Bleu s'intéresse en premier lieu à des moments historiques de l'Europe. Nous débutons notre voyage avec Emma Bonino, ancienne ministre des affaires étrangères en Italie et le poursuivons avec l'historien Michel Fauquier qui vient de faire paraître "Une histoire de l'Europe" aux éditions du Rocher, ouvrage sur lequel nous nous sommes appuyés pour construire ces chroniques.

Vous avez la possibilité d'écouter ce podcast étape par étape ou la version audio grand format. Nous vous souhaitons une bonne route, une bonne écoute en compagnie de Chloé et Dimitri.

Sur les routes de l'Europe : le grand format

Chloé et Dimitri entament leur voyage en écoutant une première interview d'Emma Bonino, ancienne ministre des affaires étrangères en Italie. Emma Bonino fait référence à la communauté "charbon et acier", nous donne son avis sur le Brexit.

Après la France, Chloé et Dimitri sont en Allemagne. À l'approche de Munich, à l'interrogation de Dimitri, Chloé dégaine son smartphone pour écouter une histoire de l'Europe antique avec l'historien Michel Fauquier.

Nos étudiants sont en Autriche. Ils s’interrogent sur l'Europe du 16ème siècle et plus précisément sur le Saint-Empire romain germanique, le royaume de Charles Quint et osent une "comparaison" avec l'union européenne...

Chloé et Dimitri sont en Hongrie. Après une évocation de l'ancien bloc de l'Est, nos voyageurs souhaitent en savoir plus sur un autre trajet, celui de l'Europe depuis les années 1950.

La Roumanie est à quelques kilomètres, Chloé et Dimitri passent le poste frontière et prennent la direction de la ville de Sibiù. C'est la fin de leur voyage, le début d'un nouveau projet avec en perspective : quel monde pour demain ? quelle Europe ?

"Sur les routes de l'Europe" un podcast original France Bleu

Auteur : Laurent Pironti

Narration : Lincey Sibai & Gaspard Lembeye

Prise de son : Pascal Potvin

Mixage : Clément Vuillet

Réalisation : Laurent Pironti

Direction de production : Robert Kudelka

