Une goutte de sang dans la piscine, cela n’a rien d’incroyable. En revanche, quand des corps flottent, là on commence à se poser des questions. Dans la chaleur de l’été, la belle Julie bronze et tue tous ceux qui osent se refuser à elle. À qui le tour ?

Swimming Pool, une parenthèse troublante dans la filmographie de François Ozon, sort en 2006. Face à la très sexy Ludivine Sagnier, Charlotte Rampling est impériale dans le rôle d’une romancière en panne d’inspiration frustrée et dépressive. Au contact de la jeune femme, elle perd la notion d’où s’arrête le Bien et où commence le Mal. Au final, qui est la vraie manipulatrice ?

Swimming Pool, un film du réalisateur François OZON. Copier

Swimming Pool est un film étrange dans sa construction et dans son rapport aux personnages. Pas de morale finale, ni de justice, le doute plane, comme dans "La Piscine" avec Alain Delon et Romy Schneider. On pêche par luxure et les cours flottent dans un bleu limpide. Meurtre prémédité ou fantasme de roman policier ? Santé !

Jouez avec la série radiophonique

Les garces au cinéma

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur