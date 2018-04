Avec sa canne et sa vue basse, on lui pardonnerait tout tant elle est adorable ! Une petite vieille comme elle ne peut pas en vouloir à la terre entière. Et pourtant, c’est bien mal connaître Tatie Danielle, la garce la plus odieuse du 7ème art.

Sorti en 1990, Tatie Danielle est une œuvre devenue culte dans la filmographie d’Etienne Chatiliez. Le réalisateur prend un malin plaisir à rendre ce personnage chaque jour un peu plus horrible lorsqu’il rédige le scénario. D’ailleurs, la vieille dame est le résultat entre plusieurs caractères de personnes de son entourage, On n’ose imaginer ce qu’il a enduré plus jeune.

Tatie Danielle, un film du réalisateur Etienne Chatiliez. Copier

3 nominations aux César pour Tsilla Chelton, Catherine Jacob et Isabelle Nanty en tant que meilleure actrice, meilleur second rôle et meilleur espoir féminin. Porté par la bande originale composée par les Rita Mitsouko, le film n’a pas perdu de son côté féroce au fil des années.

Jouez avec la série radiophonique

Les garces au cinéma

Conçue par Julien Ortéga

Narration : Jeanne Baron

Psychothérapeute : Fabien Berraïs

Post-production : Jean-Pierre Viazzi

Assistante : Betty Rignol-Angius

Direction de la production : Robert Kudelka

Coproduction : avec France Bleu Azur